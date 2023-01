Terrorist blaast zichzelf op bij Afghaans ministerie: meerdere doden en gewonden

De terrorist zou eigenlijk van plan zijn geweest het ministerie van de Taliban binnen te dringen, maar slaagde hier niet in.

De explosie vond volgens lokale journalisten plaats voor de poort van het ministerie. Het ministeriegebouw is niet erg beschadigd. Volgens de plaatsvervangend minister voor Informatie en Cultuur werd er een Chinese delegatie verwacht op het ministerie. Het is onbekend of die ook aanwezig was op het moment van de aanslag. Vorige maand werden vijf Chinezen verwond bij een aanslag op een hotel in Kabul dat populair is bij Chinese zakenmensen.

De Taliban, die vorig jaar weer de controle over Afghanistan overnamen, hebben de afgelopen maanden vaker te maken met aanslagen, vaak door de terroristische groep Islamitische Staat. De Russische en Pakistaanse ambassade en het kantoor van de voormalige premier waren in de afgelopen maanden al het doelwit.