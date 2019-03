Baby Blaze geadopteerd door zijn verpleegster

Toen verpleegster Angela Farnan hoorde dat het jongetje voor wie ze op de intensive care zorgde een tijdelijk pleeggezin nodig had, was de keuze voor haar meteen gemaakt. Ze besloot om Blaze samen met haar man Rick liefdevol op te nemen.

Baby Blaze is pas drie dagen oud wanneer hij geopereerd moet worden aan de zeldzame hartafwijking hypoplastisch linkerhartsyndroom. De afwijking maakt dat de linkerhelft van het hart en de grote aorta zijn niet volgroeid, waardoor het hart niet in staat is om voldoende zuurstofrijk bloed naar het lichaam te pompen. Na een half jaar moet Blaze een tweede zeer ingrijpende operatie ondergaan. Omdat zijn biologische familie in de tussentijd niet in staat is hem weer in huis te nemen en voor hem te zorgen, neemt zuster Angela Farnan de baby tijdelijk in huis.

Dat was aanvankelijk een tijdelijke oplossing, maar na een emotioneel verzoek van de biologische moeder van Blaze hebben Farna en haar man Rich hem nu geadopteerd.