Juan Guaidó wil snel naar Venezuela

BRASILIA/BOGOTA - De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó Márquez keert mogelijk dinsdag terug naar zijn land, waar hij zich bij justitie moet melden. Guaidó zei op bezoek in Brasilia na een gesprek met president Jair Bolsonaro, dat hij in de komende dagen teruggaat. Toen hem werd gevraagd of hij dit weekeinde bedoelde, antwoordde de zelf benoemde interim-president Guaidó ontkennend. Hij zei dat hij in het weekend en maandag nog afspraken heeft.