Bewoners Lee Towers mogen weer naar huis

Ⓒ AS Media

ROTTERDAM - De ongeveer 250 bewoners van de woontoren Lee Towers in Rotterdam-West mogen weer terug naar huis. Vrijdagmorgen werd de flat vrijgegeven. Eerder deze week was er een keukenbrandje waardoor er via de sprinklerinstallatie 20.000 liter water de flat in stroomde. Dat water verplaatste zich door de elektriciteitskasten en daardoor viel de stroom uit.