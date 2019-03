Gemeente Oegstgeest schonk illegaal alcohol

Voor het schenken van alcohol tijdens een openbare bijeenkomst is namelijk een vergunning nodig. Het gemeentebestuur lapt zijn eigen regels aan zijn laars en heeft nooit een vergunning aangevraagd. Met de vergunningaanvraag die deze week is gepubliceerd in de Oegstgeester Courant probeert de gemeente zich alsnog te voegen aan de voor iedereen geldende regels.

Dat de gemeente zich bezondigde aan illegaal drinken, werd op het gemeentehuis ontdekt nadat dezelfde kwestie op het gemeentehuis van Kaag en Braassem had gespeeld. Om alcohol te mogen schenken moeten de bodes in Oegstgeest binnenkort hun diploma sociale hygiëne halen.