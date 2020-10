Schietincident in Groningen, politie zoekt kale man

De politie overlegt ter plaatse, enige tijd na het incident. Ⓒ ProNews

GRONINGEN - Door een schietincident aan de Huygensstraat in Groningen is een man dinsdagavond gewond geraakt. De politie is op zoek naar de verdachte, laat een woordvoerder weten. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht en is volgens de politie buiten levensgevaar.