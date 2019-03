Feyenoord schaamt zich voor hint naar Nouri op spandoek

Het doek werd woensdag voorafgaand aan de bekerwedstrijd (0-3) uitgerold. Op de beeltenis stond onder meer een hectometerpaal met A10, 34,0. Dat eerste onderdeel zou verwijzen naar een veldslag bij de snelweg in Beverwijk, waar Ajax- en Feyenoordhooligans elkaar in 1997 te lijf gingen. Daarbij overleed Ajaxfan Carlo Picornie. Overigens was de snelweg niet de A10, maar de A9.

Het tweede verwijst naar Ajaxspeler Nouri, die bij Ajax met rugnummer 34 speelde. Hij kreeg tijdens een oefenwedstrijd een hartstilstand, liep blijvende hersenschade op en maakt het nog steeds niet goed.

Na ophef op sociale media geeft nu ook de officiële supportersvereniging toe dat de Feyenoordfans fout zitten. „We balen van de uitslag maar nog meer van deze verwijzingen op ons doek. We vinden ze verwerpelijk en distantiëren ons er volledig van. We vinden het zeer kwalijk dat ons doek hiervoor misbruikt is.”

Honderd vrijwilligers

De vereniging had de verwijzingen nog niet gezien, zegt bestuurslid Eduard Cachet tegen het AD. ,,Maar het doek is meer dan 100 meter groot en je kan niet elke vierkante centimeter controleren. Het stond ook in een heel klein hoekje.”

De supportersvereniging zou het doek hebben gefinancierd, en het ontwerp bedacht. Daarna zouden vrijwilligers het hebben afgemaakt. „Op het ontwerp, dat is afgestemd met Feyenoord, stond dit zeer zeker niet.” Wie de schuldige is, is onduidelijk. „Er hebben minimaal 100 mensen aan gewerkt.’’