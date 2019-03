Skripal-huis novitsjok vrij verklaard

De overheid zorgt er samen met de provincie voor dat het pand volledig wordt gerenoveerd, zodat het huis weer bewoond kan worden.

Ⓒ Reuters

Het huis zal in elk geval niet worden verhuurd via Airbnb bij wijze van toeristenattractie. De bedoeling is dat er gewoon nieuwe bewoners in komen, meldt Sky News.

Het huis van de Skripals is de laatste van de twaalf locaties rond Wiltshire die zijn teruggegeven sinds de vergiftiging van de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter. Het betekent het einde van een omvangrijke operatie om het spoor van het giftige zenuwgas novitsjok op te ruimen.

De Skripals werden op 4 maart vorig jaar bewusteloos aangetroffen op een bankje in Salisbury. Zij bleken vergiftigd met novitsjok, een uiterst giftig goedje dat stamt uit de tijd van de Sovjet-unie.

Na de ontdekking kwam een grote schoonmaakoperatie op gang. Op twaalf plekken in de stad, onder andere in het woonhuis van de spion, werden schoonmaakoperaties uitgevoerd waarbij tussen zeshonderd en achthonderd militairen betrokken waren, aldus Britse media vrijdag.

Skripal en zijn dochter overleefden de aanval, die vervolgens een diplomatieke rel veroorzaakte. Groot-Brittannië houdt twee Russen verantwoordelijk voor de vergiftiging en inmiddels is sprake van een derde verdachte.

In het nabijgelegen Amesbury overleed later een vrouw die in aanraking was gekomen met een flesje met novitsjok. Hoe het gif daar terechtkwam, is niet duidelijk.