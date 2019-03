Moon de grote verliezer

De onbuigbare conservatieven moesten een kleine twee jaar geleden plaats maken voor de linkse partij van president Moon, die hoopt dat dictator Kim inbindt als noord en zuid dichter tot elkaar komen. Het idealisme van Moon kunnen veel Zuid-Koreanen best waarderen, maar ze zijn bang dat hij roekeloos wordt. Ze vrezen vier dingen:

1. Van een paar keer joviaal handen schudden gaat Kim niet opeens zijn volk opeens beter behandelen, vreest Jang Ik-joon (61), sokkenverkoper. „Het is een slavensysteem - ik huil bij de verhalen op televisie over honger en mishandeling. Die gesprekken over kernwapens zijn voor de Verenigde Staten - voor Koreanen zijn de mensenrechten het meest belangrijk.”

2. Er is al jaren geen aanval meer geweest van Noord-Korea op het zuiden. Het land was te druk met overleven en het ontwikkelen van haar kernbom. Toch zijn sommigen bang dat de dictatuur het zuiden binnenkruipt. „We zijn één volk”, zegt onderneemster Ji Cheon-hee (63). „Maar wij Zuid-Koreanen hebben een vrije wil.” Jang Ik-joon is het daarmee eens. „Twee regimes op één schiereiland, dat kan niet.”

3. Student bedrijfskunde Um Sun-young (26) wil er best gaan werken, mits het land zich ontwikkelt. „Er zijn op termijn veel economische mogelijkheden.” Sommige mensen vragen zich af of Moon niet wat te gemakkelijk financiële steun belooft aan het noorden. Kan hij dat geld niet beter in eigen land inzetten? Toch kun je veel kosten tegen elkaar wegstrepen, denkt Um. „Er gaat in deze situatie, met ons grote, sterke leger, ook veel geld zitten.”

4. „Kim Jong-un heeft twee familieleden vermoord”, zegt student Lee Jong-hyeon (22). Het is gevaarlijk om hem zo vriendelijk te benaderen als Moon doet. „Hij is niet te vertrouwen”, zegt filosofiestudent Seong Ju-mi (25). „Als het niet in zijn belang is, zal hij niet aarzelen om je te bedriegen.