Het ongeluk gebeurde gisteravond om 23.15 uur op de Eindhovenseweg-Zuid in Best Ⓒ MARICMEDIA

EINDHOVEN - De achttienjarige Yassine Doudou wordt vrijdagmiddag herdacht in Eindhoven. Hij is het slachtoffer dat gisteravond viel bij een ernstig ongeluk in Best. De bestuurder verloor de macht over het stuur bij een inhaalactie.