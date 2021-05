’Het blijft vechten of doodgaan voor Israël’

Naor Gilon: „Wij Israëli’s zijn juist enorm zelfkritisch.” Ⓒ Eran Oppenheimer

Nu de Tweede Wereldoorlog dieper wegzakt in ons collectieve geheugen en steeds minder Joodse overlevenden ervan kunnen getuigen, ziet de Israëlische ambassadeur in Den Haag, Naor Gilon, hoe het antisemitisme in Europa weer oplaait. Het beeld dat veel westerse media schetsen van het conflict tussen Israël en de Palestijnen vindt hij eenzijdig. De drang om te overleven zit diepgeworteld in het dna van Israël, aldus Gilon: „Het voortbestaan van de staat Israël is de enige garantie dat de Holocaust zich niet zal herhalen.”