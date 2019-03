Ikea onschuldig aan gebroken been in ballenbak

Ze zijn nu veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van 3.000 euro.

Dat is de uitkomst van vijf jaar procederen van de ouders tegen het woonwarenhuis. Volgens De Limburger hadden de ouders haar afgegeven bij Småland, het speelgedeelte van Ikea.

Ze zat in de ballenbak toen een jongetje erin werd geduwd en op haar beentje terecht kwam.

De ouders vinden dat er niet genoeg toezicht was. Ook was de vloer volgens hen te hard. Verder waren de vader en moeder boos dat de formulieren van de spelende kinderen niet genoeg waren ingevuld zodat de ouders van het jongetje niet aansprakelijk gesteld konden worden.

Het slachtoffertje werd in 2014 per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Daar werden vier pennen in haar beentje geplaatst. Na vier maanden was de breuk geheeld.

De rechtbank vindt dat de ballenbak veilig genoeg was. Ook was er voldoende toezicht. Het inschrijfformulier is alleen voor intern gebruik en de gegevens hoefden dus niet aan de ouders gegeven te worden, aldus De Limburger.

Volgens de rechter is de breuk opgelopen in een spelsituatie en een ongelukkige samenloop van omstandigheden.