Politie VS verijdelt ontvoering gouverneur van Michigan Gretchen Whitmer

De Democrate Whitmer noemde de samenzweerders tijdens een persconferentie „ziek” en „verdorven.” Ze haalde ook uit naar president Donald Trump. Die kreeg het verwijt dat hij tijdens de pandemie voor meer wantrouwen en woede in de samenleving heeft gezorgd. „De president stond vorige week nog voor het Amerikaanse volk en weigerde witte nationalisten en haatgroepen te veroordelen, zoals deze twee milities uit Michigan.”

De FBI kwam het complot tegen Whitmer op het spoor via sociale media. Daar zou zijn gesproken over een mogelijke gewelddadige opstand tegen de overheid. Een van de hoofdverdachten zou de gouverneur in een gelivestreamde video op Facebook een „tiran” en een „bitch” hebben genoemd. Ook beklaagde hij zich over de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus.

De verdachte zou in juni hebben gezegd „tweehonderd manschappen” nodig te hebben om het regeringsgebouw in Lansing te bestormen. Daar moest de gouverneur dan gevangen worden genomen en later worden berecht voor verraad. De groep besloot uiteindelijk om toe te slaan bij het vakantiehuis en overwoog explosieven te gebruiken om de aandacht van de politie af te leiden. Ook zou de hulp zijn ingeroepen van een lokale militie.

De autoriteiten vervolgen zes mannen die betrokken zouden zijn bij het complot om de gouverneur te ontvoeren. Zij riskeren een levenslange gevangenisstraf. Ook zeven mensen die banden hebben met de militie Wolverine Watchmen moeten zich voor de rechter verantwoorden. Ze worden verdacht van logistieke steun aan terroristen en andere strafbare feiten.

Whitmer, die al langer bekendstaat als criticus van president Trump, maakte zich in sommige kringen onpopulair door een streng coronabeleid te voeren. Duizenden rechtse actievoerders gingen eerder dit jaar de straat om te protesteren tegen haar maatregelen, die ze veel te streng vonden. Trump heeft dergelijke protesten aangemoedigd door „bevrijd Michigan” op Twitter te schrijven.