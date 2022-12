Eerste lokale strenge vorst van de winter: tot -10,6 graden

Er is sprake van strenge vorst als het kwik onder de -10 graden daalt. De laatste keer dat dit in Nederland gebeurde, was op 14 februari 2021: in Heino in Overijssel werd het toen -12,3 graden. Normaal gesproken vriest het voor het eerst streng in januari. Daarmee valt deze lokale strenge vorst zo'n drie weken eerder dan gemiddeld. In De Bilt werd het woensdag -7,7 graden. Volgens Weeronline is het opvallend dat het ook op Vlieland met -7,8 graden vroor. Sinds het begin van de metingen in 1995 is het daar in december niet eerder zo koud geweest.

In de winter van 2020-2021 werd er in februari bijna een week lang ergens in het land strenge vorst gemeten. De winter van 1963 spant de kroon qua aantal strenge vorstdagen. In Eelde vroor het destijds 37 dagen onder de -10 graden. In De Bilt kwam het die winter tot een recordaantal van 23 strenge vorstdagen.

Geregeld zon

Het is tot en met zondagmiddag koud winterweer met in de nacht en ochtend lichte tot matige vorst en tijdens de middaguren lichte dooi. Het weerbeeld laat geregeld de zon zien, maar vooral in de kustgebieden is een enkele winterse bui mogelijk. Na het weekend wordt het zachter en wisselvalliger.