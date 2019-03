Efteling baalt om streep door uitbreiding

De Raad van State betwijfelt of het geluid en de parkeerproblemen aanvaardbaar blijven volgens de regels die de gemeente heeft opgelegd bij de goedkeuring van de plannen.

Loon op Zand gaf in september groen licht voor de uitbreiding van De Efteling; ten oosten staat een uitbreiding met 3 hectare gepland en ten westen met 5 hectare. „Het is echt noodzakelijk om buiten de hekken uit te breiden, want we willen per se het ruimtelijke natuurlijke karakter van het park behouden”, aldus woordvoerster Suzanne Maas van De Efteling.

Veel bewoners van Kaatsheuvel zijn trots op de Efteling, dat een grote werkgever is in de regio. Maar een andere, relatief kleine groep bewoners wilde per se voorkomen dat het park buiten de hekken doorgroeit. Ze vrezen verkeersoverlast en vervuiling door fijnstof en zien hun eigen woongenot direct aangetast worden. „Onze cliënten zijn heel blij met de uitspraak”, laten advocaten Marnix Wolf en Elke Wouters weten.

Teleurstelling

Er volgt nog een bodemprocedure, maar de voorzieningenrechter heeft al aangegeven dat de huidige plannen ook daarin waarschijnlijk geen stand zullen houden. Voor de Efteling lijkt de uitspraak van vandaag dus een definitieve streep door de plannen.

„Daar lijkt het wel op”, zegt Suzanne Maas. „Op de korte termijn valt het wel mee qua gevolgen, volgend jaar openen we twee nieuwe attracties. Maar op de langere termijn is dit echt problematisch. We hadden al concrete mooie plannen hoe we de uitbreiding zouden gaan invullen. Vreselijk teleurstellend.”

Bekijk ook: Efteling moet wachten met uitbreiding