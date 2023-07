Premium Het beste van De Telegraaf

Incident op incident Zorgen om homohaat in Amsterdam: ’Progressievelingen kijken weg’

Door Marijn Schrijver Kopieer naar clipboard

Pride-oprichter Siep de Haan (r.): „Bijna geen enkele homo loopt nog hand in hand door Amsterdam. Ik zelf ook niet meer, omdat je na elke tien meter staat te denken: pfiew, gelukkig is dat weer goed afgelopen.” Ⓒ ANP / HH & Richard Mouw

AMSTERDAM - In de hoofdstad regent het incidenten tegen de lhbti-gemeenschap. Met Pride in aantocht zegt oprichter Siep de Haan dat Amsterdam al lang niet meer de gay capital van de wereld is. „Ik ga zelf niet meer hand in hand over straat.”