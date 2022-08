Verdachte dodelijke schietpartij Den Bosch was broer slachtoffer

De melding van de schietpartij kwam zondag rond 11.30 uur bij de politie binnen. Het slachtoffer bleek bij aankomst van de agenten al overleden.

Later die dag viel het arrestatieteam binnen in de woning van de verdachte aan de Pastoor van den Boomstraat in Berlicum. De 56-jarige verdachte werd hier zwaargewond aangetroffen en overleed even later.

In de woning in Berlicum is een vuurwapen in beslag genomen. De politie doet nog nader onderzoek naar de toedracht. "De aanleiding voor de incidenten ligt waarschijnlijk in een conflict tussen hen beiden. Daarover worden vanwege de privacy van alle betrokkenen geen verdere mededelingen gedaan."