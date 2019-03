Piloot SAA vliegt 20 jaar zonder vliegbrevet

Chandler was in november copiloot op een vlucht en maakte toen vreemde bochten met het toestel. Na de landing moest een veiligheidsrapport schrijven en toen werd duidelijk dat hij niet bevoegd was om te vliegen.

De neppiloot was eerste officier en zou naar verluidt een promotie tot kapitein hebben geweigerd. Volgens insiders had dat een alarmbelletje moeten doen rinkelen, want voor zo’n promotie moet de vlieglicentie opnieuw ingediend worden. Chandler begon in 1994 bij SAA als vliegtuigmonteur. Piloten die samen met hem begonnen, werden in 2005 tot kapitein benoemd. Hij bleef altijd eerste officier.