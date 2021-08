Gelderse straat voor derde keer opgeschrikt door auto die huis ramt: ’Meisje zat onder het bloed’

„We hebben net het hele huis opgeknapt”, verzucht bewoner Daan Baarslag. „We waren net een beetje klaar.” Ⓒ APA

Leuvenheim - En weer is het raak op de Arnhemsestraat in het Gelderse Leuvenheim. In de nacht van zondag op maandag ramde een auto een woning, waarbij de zijgevel volledig werd weggevaagd. De bestuurder bleek onder invloed van drugs. Het is volgens de dorpelingen het derde huis in acht jaar tijd waar een voertuig naar binnen rijdt op hetzelfde stukje N-weg.