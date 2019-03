’Twee bruggen in Zaandam zijn levensgevaarlijk’

Eind november vielen twee oudere (77 en 78 jaar) mensen van de Prins Bernhardbrug in Zaandam en raakten zwaargewond. De man moest in bewusteloze toestand uit het water worden gered door drie omstanders, die al snel tot de ’helden van Zaandam’ werden omgedoopt.

Wesley Fontijn was woest: hij verloor zijn moeder Marijke in 2015 bij een andere brug, ook in Zaandam. Destijds werden grote fouten gemaakt, bleek uit onderzoek van de Veiligheidsraad. Ook nu weer lijkt dat het geval. In afwachting van het Veiligheidsraad-onderzoek stelde Fontijn samen met zijn neef Rob Clijnk – beiden hebben affiniteit met veiligheid – zelf een onderzoek in.

Dat hebben ze ’intuïtief’ uitgevoerd. „Dat wil zeggen dat we de brug hebben benaderd zoals voetgangers en fietsers dat doen. We hebben de oversteek vanuit hun rol gesimuleerd”, zo wordt uitgelegd.

Conclusies: er móet iets gebeuren

De conclusies zijn pijnlijk. Aan de Prins Bernhardbrug moeten direct aanpassingen worden gemaakt. Toen De Telegraaf ging kijken, bleek dat vrijwel alle voorbijgangers – waaronder een moeder met kinderen, drie jongens op een fiets, een voorbijkomende man – de signaallichten niet zagen. De problemen zijn nog niet verholpen, aldus Clijnk en Fontijn. Ook de Zaanbrug is ’vanuit verschillende oogpunten’ levensgevaarlijk, zo staat in hun beknopte veiligheidsscan, die door deze krant is ingezien.

Andere bruggen voldoen wel aan de technische normen, maar er is te weinig oog voor ’human factors’, oftewel het gedrag van mensen, stellen de neven. Ook voldoen drie bruggen niet aan eisen voor bediening op afstand. De neven vinden het vooral wrang dat na de dood van Marijke Fontijn enkel de Den Uylbrug werd aangepast, maar andere bruggen ongemoeid werden gelaten. „Er moet iets veranderen op álle bruggen”, aldus Wesley Fontijn.

Wesley Fontijn bij de Prins Bernhardbrug. Ⓒ ANKO STOFFELS

Volgens Fontijn en Clijnk hebben ze binnenkort een gesprek met de gemeente. Een woordvoerder van de gemeente Zaanstad was niet bereikbaar voor commentaar.

