Beelden van Leopold II beklad in België

De petitie is gestart naar aanleiding van de ’Black Lives Matter’-protesten in de Verenigde Staten. De initiatiefnemers houden de koning verantwoordelijk voor een schrikbewind en de dood van 10 miljoen Congolezen. De toenmalige Kongo-Vrijstaat was in de 19e eeuw het privé-bezit van de vorst.

Ook standbeelden van Leopold II moeten het ontgelden. VRT berichtte donderdagavond dat ook een beeld is beklad in de tuin van het Afrikamuseum in Tervuren. In Halle, Oostende en Ekeren waren eerder al beelden toegetakeld van de omstreden vorst. Die zijn ook besmeurd of zelfs in brand gestoken.