Opnieuw hardrijders gepakt Steenwijk

Mevrouw Bonaparte is het gescheur op de wegen van het industrieterrein spuugzat. Ⓒ PAALMAN, FRANS

STEENWIJK - De politie heeft donderdagavond opnieuw hardrijders gepakt op een industrieterrein in het Overijsselse Steenwijk. Dat gebeurde aan de Dolderweg. Bewoners en een enkele ondernemer klagen al een tijd over extreem rijgedrag van met name een klein groepje jongeren.