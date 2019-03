Verklaringen kroongetuige blijven in kluis

Greg ’de Godfather’ R. (71) en Delano ’Keylow’ R. (48), kopstukken van Caloh Wagoh worden verdacht van twee liquidaties in 2017, namelijk van Jaïr Wessels in Breukelen en Zeki Yumusak in Rotterdam. Ze stonden gisteren voor de rechter in de zwaar beveiligde rechtbank van Rotterdam.

De advocaten van de twee wilden de verklaringen van de kroongetuige inzien en hem ook horen, omdat volgens hen onduidelijk is waarop de verdenking is gebaseerd.

De officier van justitie gaf aan dat de onderzoeken naar deze en andere liquidaties nog lopen en de verklaringen van De G. pas eind dit jaar aan het dossier worden toegevoegd. De officier noemde de twee verdachten ’makelaars in moorden’, tot ergernis van de verdediging. Kroongetuige Tony de G., zelf verdachte van de moord op Wessels, heeft over vier liquidaties verklaringen afgelegd.

R. en R. blijven vast

Ook een ander verzoek van de advocaten werd afgewezen, namelijk het schorsen van de voorlopige hechtenis van R. en R.. Ze blijven dus vastzitten. „Wat in ieder geval positief is, is dat de rechtbank heeft aangegeven dat het OM in mei in grote lijnen moet aangeven waar we aan toe zijn. Het kan geen eindeloos traject worden”, aldus Pieter Hoogendam, advocaat van Delano R.

Ook bij de andere kroongetuige, Nabil B., in het liquidatieonderzoek Marengo moest de verdediging bakzeil halen. Ook daar besloot de rechter dat de kroongetuige nog niet gehoord hoeft te worden.