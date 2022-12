Premium Het beste van De Telegraaf

Op je oude dag wonen aan het Vrijthof in Maastricht, inclusief butler; het kost wel 4000 euro per maand

De twee panden van Bâtisse, met links Theater aan het Vrijthof. Ⓒ De Limburger

Je hebt zorg nodig en wilt graag op je oude dag wonen aan het Vrijthof in Maastricht. Vanaf 2024 kan dat, maar het kost 4000 euro per maand. Wel inclusief butlerservice en een lunchroom in Weense stijl.