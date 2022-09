KNMI waarschuwt voor enorme plensbuien in zuidwesten

Het komende etmaal kan volgens het KNMI plaatselijk meer dan 50 millimeter regen vallen. Pas woensdagavond nemen de buien in aantal en intensiteit af.

Ook dinsdagochtend had het verkeer hinder van het herfstweer. Op het piekmoment van de ochtendspits stond er 925 kilometer file op de A- en N-wegen. Volgens de ANWB ging het om de drukste ochtendspits van dit jaar.

Rijkswaterstaat verwacht dat de avondspits mogelijk ook druk wordt. „Iedereen die vanochtend in de auto is gestapt, moet later ook weer naar huis. Of we veel files krijgen, hangt er onder meer van af in hoeverre de mensen gespreid naar huis gaan”, aldus een woordvoerster.