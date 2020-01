Deel Chinese Muur dicht voor bezoekers om coronavirus

Verschillende delen van het land zijn inmiddels platgelegd, met name in de buurt van de stad Wuhan. Die plaats wordt gezien als het epicentrum van de uitbraak.

China sluit ook veel andere trekpleisters. Zo zijn de Ming-graven in Peking, een verzameling mausolea, vanaf zaterdag niet meer te bezoeken. Ook kunnen mensen vanaf dan niet meer naar het Yinshan Pagoda Forest bij de Chinese hoofdstad. Verder is het Nationale Stadion in Peking, dat ook bekendstaat als het Vogelnest, dicht voor toeristen. Dat was het hoofdstadion tijdens de Olympische Zomerspelen van 2008.

Vrijdag werd ook bekend dat Chinese bureaus geen binnen- en buitenlandse reispakketen meer mogen verkopen. Eerder was al bekend dat veel landen uit voorzorg niet meer op Wuhan vliegen.

Momenteel zijn zeker 830 mensen in China met het coronavirus besmet, 25 mensen zijn er aan overleden. Het virus is ook in andere landen opgedoken.