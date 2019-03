NS wil spitsheffing testen

Volgens hem groeit het aantal treinreizigers zo snel (4 a 5% per jaar) dat de middelen om de hyperspits ’s morgens tussen 7.30 en 8.30 uur te ontlasten, uitgeput raken. De NS wil enkel voor dat uur in de ochtend een heffing testen.

Het is voor het eerst dat NS een toeslag in die hyperspits overweegt. Veel treinen puilen met name dan uit.

Financiële plaatje

Een proef met korting in de randen van de spits is volgens NS geslaagd. „Maar dat moet wel betaald worden. We hoeven niet aan een spitsheffing te verdienen, maar willen ook niet toeleggen op alleen voordeeluren. Het moet financieel verantwoord zijn. En dan kom je al gauw aan beide maatregelen. Eerst moet een experiment op een druk traject gaan uitwijzen of het werkt.”