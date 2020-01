Duits 3-sterrenrestaurant brandt tot de grond af

Bij de brand in het restaurant, dat behoort tot een hotel in het dorp Baiersbronn, zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak is nog onbekend. De schade loopt volgens een woordvoerder van de brandweer in de miljoenen.

De Schwarzwaldstube is een van de tien restaurants in Duitsland die kon rekenen op de hoogste culinaire beoordeling van de Michelingids en daarnaast ook in de gids van Gault & Millau een waardering krijgt van 19,5 op de maximaal te behalen 20 punten.