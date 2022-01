President Mexico werkt door met Covid

Buitenland

Begrafenis voorzitter Europees Parlement David Sassoli vrijdag in Rome

De maandagnacht overleden voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli wordt vrijdag in Rome begraven. De uitvaartdienst vindt om 12.00 uur plaats in de Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri (de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van de Engelen en van de Martelaren) in de Italiaanse h...