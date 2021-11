Moeder verdacht van dumpen baby in ondergrondse container

Een betonnen plaat dekt het gat van de ondergrondse vuilcontainer in de Amsterdamse Fritz Conijnstraat af. Ⓒ ANP

Amsterdam - In de rechtbank in Amsterdam dient de strafzaak tegen een 31-jarige vrouw, die in 2014 haar pasgeboren baby in een plastic boodschappentas stopte en achterliet in een ondergrondse container in Amsterdam-Slotermeer. De vrouw die in april van dit jaar werd aangehouden in Duitsland ontkent dat ze haar kindje in de container heeft gegooid.