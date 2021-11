Nieuwe zoektocht naar vader van gedumpte baby in ondergrondse vuilcontainer

Een eerdere zoektocht in de zomer van dit jaar naar de man die volgens Todisoa R. de baby in de container zou hebben achtergelaten, bleef zonder resultaat. Todisoa R. kreeg foto’s van twee Kaba’s te zien met wie ze op Facebook bevriend was, maar aarzelde of een van hen de man was die haar verkrachtte en zwanger maakte. Er stonden ook meerdere Kaba’s in haar telefoon, maar ook dat leverde niets op.

Tien weken zoektijd

Tijdens een overleg deze week met haar advocaat Selmi Konya, zei ze toch te denken dat een van de mannen op de foto Ousthé Kaba is. Voor Konya reden om toch te vragen om een nieuwe poging te doen de man op te sporen. De rechtbank wees dat verzoek toe, maar zei de speurtocht wel te maximeren tot tien weken. Op 27 januari wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

Het kindje werd zondag 26 oktober 2014 rond 04.15 uur gevonden nadat een voorbijganger in de Fritz Conijnstraat huilgeluiden uit een ondergrondse vuilcontainer hoorde komen. De politie wist het meisje met behulp van de brandweer levend uit de container te bevrijden.

Todisoa R. werd het afgelopen voorjaar in Duitsland aangehouden en bekende de moeder te zijn. Ze ontkende dat zij het kindje in de container dumpte.

„Ik ben niet degene die dit heeft gedaan. Ik heb meerdere kinderen (6) en die betekenen alles voor mij. Ze zijn mijn familie. Ik heb niet de moed ze iets aan te doen”, zei ze in augustus via een videoverbinding vanuit de gevangenis Ter Peel.

Ook vertelde ze dat ze haar kindje destijds Nomena had genoemd. Kaba zou haar na de bevalling in een ziekenhuis in het Belgische La Louvière hebben verteld dat de baby was overleden. Hij nam het kindje mee.

Het meisje is inmiddels 7 jaar oud. Ze is geadopteerd en volgens het Openbaar Ministerie gaat het goed met haar.