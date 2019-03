IJslands ijsblok breekt af terwijl oma er op poseert

Judith Streng was samen met haar zoon op reis. De twee gingen naar IJsland waar zij een ’ijstroon’ tegenkwamen in het landschap. De 77-jarige lachte en zwaaide terwijl zij poseerde voor een foto: „Het zag er uit als een plekje waar ik makkelijk kon gaan zitten, ik dacht: ’Dat ziet er leuk uit”, aldus Streng in gesprek met Good Morning America.

Koningin

„Toen ik er eenmaal op zat begon het te wiebelen en kwam er een golf, een heel grote golf. Ik wist dat ik weg gleed.” Ze vervolgt: „Ik heb altijd al een koningin willen zijn en dit leek me mijn kans.” Dat liep dus iets anders dan gepland. Toch maakte de zoon van Judith de foto’s.

Die foto’s werden gedeeld met de 24-jarige kleindochter van Judith, Catherine Streng, die de kiekjes vervolgens deelde op Twitter:

Het had heel anders af kunnen lopen, maar gelukkig was de kapitein in de buurt: hij had een cursus reddingszwemmen gevolgd en kon zo de vrouw te hulp schieten.