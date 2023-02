Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe kun je slachtoffers aardbeving het beste helpen? ’Zelf spullen brengen is gekkenwerk’

Door Koen van Eijk

AMSTERDAM - Geschokt door beelden van de puinhoop door de aardbeving in Zuidoost-Turkije zamelen Turkse Nederlanders massaal hulpgoederen in. Maar is dat verstandig? Wie wil helpen, kan beter geld overmaken, zeggen deskundigen. En let goed op of een inzamelingsactie betrouwbaar is.