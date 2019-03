Hartverwarmend: 80.000 hondenfoto’s voor ziek meisje (7)

Niet alleen Amerikanen, maar mensen van over de hele wereld stuurden hun afbeeldingen in. „Elke keer als ze naar een foto van een hond kijkt, leeft ze op”, zo schrijft CNN. Haar familie hoopte haar op deze manier een steuntje in de rug te bieden, maar niemand verwachtte dat de actie viraal zou gaan.

„Een realityster uit New Jersey deelde het bericht op haar Instagrampagina”, vertelt haar vader Geoff Mertens aan de Amerikaanse zender. „Vervolgens deelde bijna elke hondenpagina uit het land het bericht ook op Instagram.” Inmiddels heeft het 7-jarige meisje uit Wisconsin steun vanuit onder andere Japan, Australië en Venezuela ontvangen.

Opvrolijken

„Wanneer Emma zich rot voelt, of erg moe is van de bestralingen, zullen wij de foto’s gebruiken om haar op te vrolijken”, vertelt vader Geoff.