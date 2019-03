Suske en Wiske vanaf vandaag met nieuwe verhalen in De Telegraaf

Suske en Wiske wordt tegenwoordig bijna helemaal digitaal gemaakt. Ⓒ RENE BOUWMAN

Suske en Wiske debuteren vandaag met De Wrede Wensput in De Telegraaf. Vanaf nu is in deze krant zes dagen per week een nieuw vervolgverhaal van de Belgische striphelden te lezen. In een kleine Vlaamse studio zwoegt een heel team dagelijks aan Suske en Wiske, waarbij de legendarische bedenker Willy Vandersteen nog altijd stiekem meekijkt. Door de ogen van zijn kleinzoon.