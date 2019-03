Race om de Walrus 2.0

Onderzeeboot uit de Walrusklasse. Ⓒ Defensie

Onderzeebootbouwers kunnen elkaar wel kielhalen. Binnenkort bepaalt het ministerie van Defensie wie door mag naar de volgende ronde in de aanbesteding voor de opvolger van de Walrus. Een van de belangrijkste argumenten bij deze afweging is het Nederlandse gehalte van de aanbiedingen. Werven schilderen zich zo rood-wit-blauw mogelijk, maar hoe Hollands is de beloofde glorie eigenlijk?