’Meisje (7) gewurgd in België’

Mont-Saint-Guibert - Belgische autoriteiten hebben een straat in de Belgische plaats Mont-Saint-Guibert al urenlang afgezet. Volgens Franse media werd in een pand een meisje van zeven dood teruggevonden nadat ze is gewurgd. Ook zou er sprake zijn van een ander (dodelijk) slachtoffer. Officiële bevestiging is er nog niet.