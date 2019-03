Niet bepalen, wel betalen

Het concept-klimaatakkoord is opgesteld onder leiding van VVD-coryfee Ed Nijpels. Ⓒ ANP

De Nederlandse burger is niet alleen gepasseerd bij de inhoud van het klimaatbeleid, velen hebben nog altijd geen flauw idee van de werkelijke kosten. Zo zijn veel kiezers van GroenLinks bereid maximaal een tientje per maand extra te betalen voor de energietransitie, maar het lijkt uitgesloten dat dit voldoende is om het klimaatakkoord vanuit de burgerij te financieren.