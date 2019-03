De kiezer werd vergeten

De honderden klimaatplannen van Ed Nijpels overvielen veel burgers vorig jaar. Ze waren in bijna geen enkel verkiezingsprogramma terug te vinden. Ⓒ Hollandse Hoogte

Staat het politiek kompas in al het klimaatgeweld goed afgesteld? Uit de peiling van Ipsos blijkt dat de achterbannen van de grote politieke partijen soms een totaal andere richting inslaan. Over één ding zijn linkse en rechtse kiezers het wel eens: de burger wordt in deze ’groene revolutie’ vergeten.