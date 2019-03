Burger vraagt klimaatstem

Een meerderheid van de burgers wil meer worden betrokken bij het formuleren van maatregelen tegen klimaatverandering, zo peilde onderzoeksbureau Ipsos. De helft maakt zich zorgen over de financiële effecten van voorgenomen plannen. Slechts één op de acht burgers vindt dat er voldoende rekening wordt gehouden met de eventuele effecten op zijn portemonnee.

De Haagse roep om als gidsland te opereren bij de wereldwijde klimaataanpak vindt weinig steun. Slechts 24 procent van de ondervraagden ziet die rol wel zitten.

Opvallend is verder dat de helft van de Nederlandse bevolking vindt dat er moet worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van schone vormen van kernenergie. Slechts één op de zeven is tegen. Deze atoomsector is geweerd bij de klimaattafels van voorzitter Ed Nijpels.

