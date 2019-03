Oud-president Lula even vrij voor begrafenis

Lula zit een gevangenisstraf van twaalf jaar uit wegens corruptie. De 73-jarige politicus, die het land van 2003 tot en met 2010 regeerde, verblijft in een gevangenis in de stad Curitiba in het zuiden van het land. Hoe lang hij uit de cel mag wegblijven is niet bekendgemaakt.

