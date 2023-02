Premium Het beste van De Telegraaf

Ruimen van drugsindustrie peperduur Grootschalige drugslozingen kosten instanties bakken met geld

Door Mick van Wely Kopieer naar clipboard

In een sloot aan de Plakse Uitweg in Bemmel zijn meerdere vaten gevonden met daarin drugsafval. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het lozen van chemisch afval door drugscriminelen is omvangrijker en gewiekster geworden. In Brabant wordt vanaf deze week onderzoek gedaan naar zware verontreiniging door een ingenieus loossysteem in Someren. Sinds 2020 is voor ruim een miljoen euro aan subsidies voor grondsanering verstrekt. Dat bedrag wordt nog veel hoger.