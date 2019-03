Noodweer vertraagt carnaval in Rio de Janeiro

Niet iedereen laat zich door het slechte weer uit het veld slaan. Ⓒ AFP

RIO DE JANEIRO - De eerste grote parade van de sambascholen in de Braziliaanse metropool Rio de Janeiro is door noodweer met de nodige vertraging begonnen. De straat in het ’Sambódromo’ is door het heftige onweer deels overspoeld. Het water staat op sommige plekken tot de enkels.