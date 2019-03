Kleine ergernis in verkeer leidt al gauw tot matpartij

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 23.000 automobilisten, die ondervraagd werden naar agressie in het verkeer. Van hen gaf 13 procent aan weleens betrokken te zijn geweest bij een verkeersruzie.

„Het valt op hoe snel een ergernis op de weg kan escaleren. Het begint vaak bij een onschuldig ogende uiting van een ergernis, zoals knipperen met licht of even claxonneren, maar loopt geregeld uit op een gevaarlijke situatie op de weg”, zegt onderzoeker Jeroen Kester. „Het gaat hier om automobilisten die elkaar abrupt laten remmen in druk verkeer, bewust van de weg (proberen te) rijden, afsnijden of letterlijk op straat met elkaar op de vuist gaan. Mensen geven aan zelf ook verrast te zijn dat een opmerking of gebaar ineens tot agressie kan leiden.”

De cijfers die EenVandaag vanavond presenteert, bevestigen de videobeelden die bijna wekelijks in de rubriek Dashcam op Telegraaf.nl te zien zijn. Ook daar passeren bizarre situaties in het verkeer waarbij mensen het met elkaar aan de stok krijgen.

Ingehaald

Zo is er het verhaal van Perry Michel. Wanneer hij de oprit oprijdt naar de snelweg wordt hij ineens ingehaald door een dikke BMW X3, terwijl daar geen ruimte voor is. De auto ramt die van Perry. „Ik schrok me wild. Mijn dochtertje zat ook in de auto en was helemaal van de kaart.”

Als de BMW-bestuurder zijn auto op de vluchtstrook parkeert, denkt Perry excuses te krijgen. „Ik was nog maar net bekomen van de schrik”, kijkt Perry terug. „Uit de auto kwam een heetgebakerde dame op me af en schreeuwde ’hier ga je voor boeten, want je bent bij ons achterin de auto gereden’. Ik probeerde nog te zeggen ’mevrouw dat is niet waar, het is net andersom’. Maar het was aan dovemansoren gericht, want ze spuugde me in het gezicht.”

Vervolgens wil de vrouw Perry wegduwen, waarop hij haar van zich afslaat en zij tegen de vangrail aanvalt. Ze staat op, schopt Perry en wil hem te lijf gaan. Haar echtgenoot voorkomt een ordinaire vechtpartij door tussen de twee te springen. „Ik heb het incident gelukkig op beeld staan van mijn dashcam en dus het bewijs van mijn onschuld in handen”, verzucht Perry.

’Impulsieve reactie haast niet te voorkomen’

„Het is vreselijk lastig verkeersruzies te vermijden. Het is een impulsieve en emotionele reactie, die haast niet te voorkomen is”, zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. „Als iemand onverwachts oversteekt, trap je op de rem zonder daar bij na te denken. Hetzelfde gebeurt bij veel mensen die uitgedaagd worden door andere weggebruikers.”

Vanuit de ratio weten mensen best dat ze niet moeten reageren op een bumperklever, middelvinger, rechts inhalende automobilist of irriterende lichtsignalen. „Maar voordat je dat beseft, heb je al een reactie ondernomen die vaak ook weer een tegenreactie oplevert”, zegt Tertoolen. „Voordat je er erg in hebt, ben je dan in een verkeersruzie beland. Achteraf weet je dat het dom is dat je op de intimidaties bent ingegaan, maar dat is achteraf. In de praktijk werkt dat niet zo en reageert het brein eerder impulsief dan rationeel.”

Moraal van het verhaal is volgens Tertoolen dat je verkeersruzies lastig kunt voorkomen. „Zelfs als je weet dat als je je laat verleiden tot een reactie je er altijd slechter van wordt. Je bent langer onderweg, loopt een grote kans materiële schade op te lopen of erger nog, een klap op je neus...”

Bellers en klevers

Bij de ruim 23.000 autobestuurders die EenVandaag vroeg naar hun grootste mishagen, scoren bellende en appende automobilisten met 54% en bumperklevers met 52% het hoogst. Ook is de ergernis groot als automobilisten geen richting aangeven (44%) of heel lang links blijven rijden op de snelweg (37%), terwijl hun snelheid zegt dat ze rechts moeten rijden.

Maar het zijn niet alleen gedragingen van weggebruikers in de auto die irritatie opwekken. Ook fietsers roepen onvrede op, waarbij zonder licht rijden (35%) en het brutale rijgedrag (23%) het hoogst scoren.