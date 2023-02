Zeker vijftien doden bij aardverschuivingen in zuiden Peru

De aardverschuivingen en modderstromen vonden plaats in de regio Arequipa in het Zuid-Amerikaanse land. Gouverneur Rohel Sanchez noemde de situatie met name in vier dorpjes in het district Nicolas Valcarcel „zeer slecht.” In de heuvels rondom deze dorpjes zouden ook mijnwerkers zijn meegesleurd door het water. Een lokale hulpverlener zegt volgens The Washington Post tegen het lokale radiostation dat er 36 lichamen zijn gevonden, maar de autoriteiten maken hier nog geen melding van.

In heel Arequipa zijn volgens de gouverneur 12.000 mensen getroffen door het noodweer door onder meer beschadigde huizen.