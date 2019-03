Vier jonge kinderen en vrouw komen om bij woningbrand

Ⓒ Hollandse Hoogte

NEURENBERG - Door een brand in een eengezinswoning in Neurenberg zijn vijf mensen om het leven gekomen. Een baby stierf in het ziekenhuis, drie kinderen van 4, 5 en 7 jaar kwamen ter plekke om. Ook een 34-jarige vrouw overleefde de brand niet. Het is nog niet bekend of zij de moeder van de kinderen is.