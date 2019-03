Klaver sliep op aerobed door val kabinet

De reden? Klaver klust graag zelf, zo bekent de GroenLinks-voorman in Volkskrant Magazine. Klaver, die deze zomer hoopt te kunnen verhuizen naar een nieuwe woning, verhaalt daarin met zijn vrouw Jolein over de verbouwavonturen in zijn huidige woning.

„We hadden net dit huis gekocht en alles werd eruit gesloopt. Alleen viel toen opeens het kabinet en werd Jesse campagneleider. We hebben een half jaar moeten kamperen in de woonkamer. We sliepen op een aerobed”, zo vertelt Jolein.

Klaver vond dat een prachtige tijd: „We hadden niks, maar ook alles.”

De GroenLinks-leider is ook in zijn nieuwe huis aan het klussen. Daar hoopt hij voor 1 juni mee klaar te zijn. Tegen die tijd verwacht Jolein ook te bevallen van hun derde zoon.