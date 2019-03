Strijd om erfenis overleden bruidspaar

Het jonggehuwde stel werd tijdens zijn huwelijksreis in de Dominicaanse Republiek getroffen door (voedsel-)vergiftiging, mogelijk na het eten van besmette vis. Michou overleed bij aankomst in het ziekenhuis, nog geen twee uur later bezweek ook Jeroen.

Jeroen was daarmee de langstlevende en dat betekent naar de letter van de wet dat hij daarmee de erfgenaam werd van Michou. Na zijn dood verviel de erfenis aan zijn familie. Dat is niet billijk, oordeelde de Haagse rechtbank onlangs. De rechtbank bepaalde dat niet Jeroen de erfgenaam van Michou is, maar haar ouders, (half)broers en halfzus.

Michou en Jeroen Venema Ⓒ EIGEN FOTO

De moeder van Jeroen heeft hoger beroep aangetekend, volgens haar dagvaarding omdat ze bang is voor de ’fiscale en juridische’ gevolgen die er zouden kunnen zijn als de letter van de wet niet wordt gevolgd.

„Er is hoger beroep ingesteld”, bevestigt advocaat Mandy Kreber, die de familie van Michou bijstaat. „Natuurlijk is dat een teleurstelling. Maar het hoger beroep speelt bij dezelfde instantie die in een eerdere procedure ons in het gelijk gesteld heeft”, zegt Kreber. „We hebben goede hoop.”