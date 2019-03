Angela Merkel staat achter klimaatspijbelaars

„Ik ben het er helemaal mee eens dat scholieren voor de bescherming van het klimaat de straat op gaan en daarvoor strijden”, stelde Merkel in een podcast.

Scholieren gaan in Duitsland wekelijks de straat op onder het motto FridaysForFuture, in navolging van de Zweedse activiste Greta Thunberg. Die liep deze week mee in een protestmars in Hamburg. „Politici en mensen aan de macht zijn er al te lang mee weggekomen om niets te doen om de klimaatcrisis te stoppen”, zei ze daar.