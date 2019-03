Broer terrorist kondigt aanslag aan

De politie in de wijk Neudorf in Straatsburg tijdens een klopjacht op de verdachte van de kerstmarktaanval, Cherif Chekatt. De schutter opende het vuur op de kerstmarkt van Straatsburg. Ⓒ EPA

STRAATSBURG - De broer van de man die in december een dodelijke aanslag pleegde op de kerstmarkt in Straatsburg, is vrijdag aangehouden omdat hij diezelfde dag ook een aanslag zou hebben willen plegen.